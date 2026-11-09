Щелковские росгвардейцы оценили сдачу «Юнармейского норматива»

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Сотрудники Щелковского отдела вневедомственной охраны 7 ноября 2026 года выступили судьями на квалификационных испытаниях «Юнармейский норматив» для участников движения «Юнармия», сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Сотрудники Щелковского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области вошли в состав жюри квалификационных испытаний «Юнармейский норматив». Участниками стали представители Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Юнармейцы прошли проверку физической подготовки, теоретических знаний и практических навыков. Программа включала строевые упражнения, задания на знание основ военного дела и оказание первой помощи. Росгвардейцы оценивали результаты, следили за соблюдением установленных требований и объективностью испытаний.

Такие мероприятия направлены на военно-патриотическое воспитание молодежи, формирование дисциплины, ответственности и уважения к службе Отечеству. Встречи также позволяют участникам познакомиться с работой правоохранителей и получить полезные знания и навыки.