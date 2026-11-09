В Павловском Посаде открыли новый сезон по футзалу

Во Дворце спорта «Надежда» в Павловском Посаде 7 ноября состоялось торжественное открытие нового сезона Суперкубка главы Павлово-Посадского городского округа по футзалу — 2026.

На мероприятии подвели итоги летнего футбольного сезона 2026 года в формате 11×11. Также провели жеребьевку лиг предстоящего первенства по футзалу, которая определила соперников для каждой команды.

В местных турнирах участвуют команды из разных городов Подмосковья. Сборные Павлово-Посадского округа также представляют муниципалитет на региональных соревнованиях.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.