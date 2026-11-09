В Ступино подняли Андреевский флаг к 25-летию связей с Каспийской флотилией

Церемония поднятия Андреевского флага прошла 6 ноября на Танковой аллее в Ступино. Ее посвятили 25-летию шефских связей муниципалитета с Краснознаменной Каспийской флотилией, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В церемонии участвовали представители Каспийской флотилии, депутатского корпуса и общественной палаты, юнармейцы, кадеты, волонтеры и воспитанники клуба юных моряков «Морской волк».

Сотрудничество началось в 2001 году, когда ракетному катеру 106-й бригады присвоили имя «Ступинец». За эти годы более 200 жителей округа прошли службу на корабле, носящем имя города. Позднее при поддержке совета ветеранов и благотворительного фонда «Достоинство» создали клуб «Морской волк», где молодежь изучает историю флота и основы морского дела.

«Главное, что такое сотрудничество способствует патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи. Поднятие Андреевского флага символизирует продолжение этих связей», — отметил председатель совета депутатов городского округа Ступино Александр Сухачев.

Контр-адмирал, ветеран Каспийской флотилии Владимир Жаднов подчеркнул, что в составе флотилии служит уже второй корабль с именем города.

«Желаю ветеранам встретить 50-летие шефских связей, а молодежи — подхватить этот флаг и достойно нести его дальше», — сказал Владимир Жаднов.

В завершение участники и почетные гости возложили цветы к мемориалу ступинцам — участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.