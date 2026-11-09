«Реестр извращенцев»: Бородин предложил отслеживать покупателей товаров 18+

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Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предложил создать в России реестр посетителей секс-шопов. Он назвал его «реестром извращенцев».

По словам Бородина, оборот индустрии секс-шопов в России превысил 62 миллиарда рублей в год, а объем продаж составил более 70 миллионов единиц. Глава ФПБК считает, что магазины для взрослых «разрушают институт брака».

«Колоссальные миллиарды рублей, которые должны идти на создание крепких семей и воспитание детей, тратятся на финансирование эгоистических девиаций!» — написал Бородин.

Он заявил, что индустрия легализует извращения под видом «нормы». По словам Бородина, каждого покупателя секс-шопа необходимо «взять на жесткий государственный учет».

Глава ФПБК призвал обязать маркетплейсы продавать любые товары «для взрослых» строго по паспорту с автоматической передачей данных в реестр, а также внедрить обязательную систему распознавания лиц на дверях всех работающих офлайн-точек, чтобы данные посетителей мгновенно уходили в базу.

Кроме того, Бородин настаивает на полном запрете секс-шопов в стране в дальнейшем.

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