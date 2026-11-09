В Химках провели VIII межрегиональный турнир по русскому боевому искусству

Восемь команд из Москвы, Калуги и городов Подмосковья приняли участие в VIII открытом межрегиональном турнире по русскому боевому искусству 8 ноября в комплексе «Юбилейный» в Химках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования по РБИ-РОСС — русскому боевому искусству, российской отечественной системе самозащиты — приурочили к 13-летию Московской областной общественной организации «Военно-патриотическое объединение «СОВА» имени Дмитрия Кириллова».

На открытии участников поприветствовал Владимир Мышев — чемпион мира по боксу среди молодежи по версии WBC, заместитель генерального директора лиги «Урал ФС», руководитель профессионального департамента федерации кикбоксинга России и основатель спортивного агентства «Принципиум».

В турнире участвовали воспитанники военно-патриотических клубов. Юные спортсмены продемонстрировали владение техникой РБИ-РОСС, стойкость, уважение к соперникам и наставникам, командный дух. Сборная военно-патриотического отделения «СОВА» МСК «Восход», в которую вошли 15 спортсменов, завоевала 11 призовых мест.

Турнир также был направлен на патриотическое воспитание молодежи, развитие дисциплины, взаимовыручки и личной ответственности, уважения к старшим, поддержку традиций добровольчества и защиты Родины.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.