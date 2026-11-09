В Химках завершают ремонт подъездов в 20 домах

Ремонт 60 подъездов в 20 многоквартирных домах Химок планируют закончить до конца 2026 года. Осталось завершить работы в 19 подъездах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На улице Победы, 2/15, готовность пяти подъездов достигла 80%. На завершающей стадии находятся работы в трех подъездах на проспекте Мира, 14а, а также в подъездах на улице Строителей, 10, и Юбилейном проспекте, 10.

«По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» и областной программе в этом году обновляем 60 подъездов в 20 домах округа. Большая часть плана уже позади — осталось завершить 19 подъездов», — отметила глава Химок Инна Федотова.

Рабочие красят стены, потолки, перила, поручни, трубы и радиаторы отопления, ремонтируют поврежденные участки пола. Также меняют светильники, выключатели и почтовые ящики, проводят остекление, при необходимости ремонтируют или заменяют оконные рамы в местах общего пользования. Во входных группах обновляют козырьки, дверные проемы и доводчики.

Ремонт подъездов входит в программу обновления жилого фонда Подмосковья. С 2025 года эти работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который объединяет направления развития жилья, дорог, городской среды и коммунального хозяйства.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.