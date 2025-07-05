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Подростки устроили массовую драку со стрельбой в Красноярске

В Красноярске возбудили уголовное дело по факту массовой драки со стрельбой. Ее устроили подростки возле заведения на улице Перенсона, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

3 июля две компании молодых людей поругались возле одного из заведений города. В какой-то момент один из подростков достал сигнальный пистолет и выстрелил.

В результате пострадал 17-летний парень. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Дело возбуждено по факту хулиганства, совершенного группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия и насилия. Проводятся следственные действия.

В Казани правоохранительные органы проводят проверку по факту массовой драки выпускников в день последнего звонка. Около 20 подростков с красными лентами выпускников устроили потасовку на набережной.