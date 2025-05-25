Массовая драка выпускников произошла в день «Последнего звонка» в Казани
В Казани правоохранительные органы проводят проверку по факту массовой драки выпускников в день «Последнего звонка», сообщает РИА Новости.
Ранее в соцсетях опубликовали видео, на котором видно, как около 20 подростков с красными лентами выпускников устроили массовую драку на набережной.
«По факту потасовки между группой молодых людей в отделе полиции „Вишневский“ Управления МВД России по Казани проводится проверка», — заявили в МВД по Татарстану.
Собеседник агентства добавил, что после инцидента участники драки в медучреждения не обращались. Заявлений в полицию также не поступало.
Ранее в Дагестане организовали доследственную проверку по факту информации о появлении подростковых групп, которые устраивают массовые драки.