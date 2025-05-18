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СК проверяет информацию о массовых драках подростков в Махачкале

В Республике Дагестан начата проверка по факту информации о появлении подростковых групп, которые устраивают массовые драки, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

В соцсетях появилась информация, что в Махачкале подростки объединяются в группы для организации массовых драк и другой противоправной деятельности.

По факту случившегося дагестанские следователи организовали процессуальную проверку. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК России по Республике Дагестан Дмитрию Беляеву доложить о ходе и результатах проверки.

Ранее под Калининградом задержали подростков, повредивших стенд к 80-летию Победы. Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела.