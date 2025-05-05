Под Калининградом задержали подростков, повредивших стенд к 80-летию Победы

В Черняховске двух подростков задержали по подозрению в повреждении стенда, посвященного 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Калининградской области.

Согласно данным следствия, 2 мая 14-летний и 15-летний местные жители намеренно повредили стенд, установленный в парке Победы к 9 Мая.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Двух несовершеннолетних задержали. Фигурантов допросили, в ближайшее время им предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.