Психиатр рассказала, какие сигналы могут предупредить о нервном срыве

Ранее мужчина выбросил 3-летнюю дочь из окна. Инцидент произошел в четверг утром в квартире пятиэтажки на улице Ульяновых в Уфе. Отец объяснил свой поступок нервным срывом — якобы девочка требовала слишком много внимания.

«Обычное нервное истощение, которое ведет к классическому нервному срыву, — это раздражение, снижение концентрации внимания, усталость, снижение настроения, нарушение сна, постоянная физическая истощаемость. И это может привести к снижению продуктивности, работоспособности, к каким-то депрессивным состояниям. Но в классическом понимании это не заканчивается выбрасыванием ребенка из окна», — сказала Кожадей.

Она пояснила, что нервный срыв — это защитная реакция, а вот такие состояния, как у мужчины в Уфе, — это уже истинная острая психиатрия, и ее нужно разбирать.

«Есть и так называемое реактивное состояние — когда на фоне сильного стресса человек переживает острый психический срыв, схожий с психиатрическим расстройством. И вот как раз-таки эти реактивные состояния могут быть причиной каких-то неадекватных реакций. Они обычно возникают в ответ на психотравмирующие события. В отличие от эндогенных заболеваний, таких как шизофрения или биполярное расстройство, реактивные состояния имеют четкую связь с внешними факторами», — заключила специалист.

