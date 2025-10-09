Требовала много внимания: отец в Уфе выкинул из окна дочь из-за нервного срыва

В Уфе 34-летний мужчина выбросил из окна четвертого этажа свою трехлетнюю дочь. Он это сделал из-за нервного срыва — якобы девочка требовала слишком много внимания, сообщает Baza .

ЧП произошло утром в четверг. Отец был с малышкой вдвоем в квартире на улице Ульяновых в Уфе. Сначала мужчина стал выбрасывать вещи с балкона, а потом руки дошли и до ребенка. Пострадавшая девочка выжила, ее доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Жена и старший сын мужчины во время происшествия были в санатории в другом городе.

На месте ЧП работают силовики, отец семейства задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего.

По информации ТАСС, ребенок сейчас в крайне тяжелом состоянии. Пациентка находится в операционной. Медики пытаются спасти ее жизнь. Об этом рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Как уточнили силовики, отец девочки находится в психически нестабильном состоянии, в поведении мужчины есть странности.

