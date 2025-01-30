Психиатр-нарколог развеял миф о пользе алкоголя в малых дозах

Многие считают употребление малых доз алкоголя полезным для здоровья. В качестве доказательства часто приводят высокую продолжительность жизни в европейских странах, где принято пить аперитив, и на Кавказе, где местные жители регулярно употребляют вино. Психиатр-нарколог, главный врач клиники Маршака Дмитрий Вашкин в разговоре с РИАМО развеял миф о пользе алкоголя в малых дозах.

«ВОЗ считает, что безопасной дозы алкоголя не существует. А у Минздрава РФ другое мнение — умеренным или относительно безопасным считается 30 граммов чистого алкоголя в день для мужчин и 20 граммов для женщин. То есть раз в неделю мужчины могут выпить 150 миллилитров водки или 1,2 литра пива без сильного вреда для здоровья, а женщины почти в два раза меньше. Но на практике все индивидуально, нужно учитывать возраст, пол, общее состояние здоровья и генетическую предрасположенность человека к определенным заболеваниям. Кроме того, во время медикаментозного лечения и при хронических заболеваниях даже небольшое количество спиртного может стать опасным», — рассказал Вашкин.

Многие алкогольные напитки содержат компоненты, способные бороться с окислительным стрессом в организме. Лабораторные исследования подтвердили: экстракты из вина и пива успешно препятствуют окислению «плохого» холестерина (липопротеинов низкой плотности).

Защитные свойства обеспечивают разные вещества: в красном вине это полифенолы, можжевеловые ягоды придают такие качества джину, а в пиве действующим компонентом выступает хмель. Эти природные антиоксиданты помогают организму бороться со свободными радикалами — нестабильными молекулами с неспаренными электронами. Именно свободные радикалы провоцируют преждевременное старение клеток.

Влияние алкоголя на организм неоднозначно. Ученые обнаружили, что небольшие дозы спиртного могут временно уменьшать стресс из-за снижения активности определенных участков мозга. Однако это ложное ощущение спокойствия — алкоголь просто подавляет работу нервной системы.

Алкоголь — антидепрессант?

Депрессивные состояния и тревога — частые спутники алкогольной зависимости. Хотя люди стремятся с помощью спиртного поднять настроение и забыть о проблемах, это только ухудшает их психическое здоровье. Существуют более безопасные способы улучшить самочувствие — правильное питание и спорт. Они дают те же положительные эффекты без вредного воздействия алкоголя на организм.

Врачи-наркологи категорически против использования алкоголя как антистрессового средства. После употребления большого количества спиртного на следующий день человек часто испытывает еще большую тревогу и напряжение.

Любые потенциальные полезные свойства алкоголя, включая антиоксидантный эффект, полностью нивелируются при частом или чрезмерном употреблении. При развитии алкогольной зависимости в организме начинают активно вырабатываться свободные радикалы, что наносит серьезный вред здоровью.

Регулярное употребление алкоголя в больших дозах вызывает серьезную интоксикацию организма. Это приводит к проблемам со сном, депрессии и социальной изоляции. Вместо ожидаемого расслабления человек получает серьезный удар по здоровью.

Небольшие дозы спиртного действительно могут положительно влиять на сердце и сосуды. Этот эффект достигается благодаря снятию напряжения и наличию полезных веществ — витаминов и антиоксидантов. Однако гораздо эффективнее получать эти вещества из натуральных соков, свежих фруктов или витаминных комплексов.

Влияние алкоголя на здоровье

Регулярное употребление спиртных напитков серьезно вредит сердечно-сосудистой системе. Этанол провоцирует опасные заболевания: гипертонию, аритмию и кардиомиопатию. При кардиомиопатии происходит критическое ослабление сердечной мышцы, что нарушает нормальную циркуляцию крови. Алкоголь также способствует образованию холестериновых бляшек в сосудах, которые могут привести к инфаркту или инсульту. Повышение артериального давления — еще один негативный эффект этанола на организм человека.

Регулярное употребление алкоголя даже в малых дозах вызывает серьезные проблемы со здоровьем, подчеркнул Вашкин. Печень, которая перерабатывает спиртное, постепенно разрушается. Сначала появляется жировая дистрофия, затем воспалительный процесс в виде алкогольного гепатита и в итоге — необратимое рубцевание тканей при циррозе.

Избыточные дозы алкоголя не только лишают организм возможной пользы от умеренного потребления, но и наносят существенный вред. Страдает сердечно-сосудистая система, значительно возрастает риск заболеваний. Токсины разрушают печень, ухудшаются мыслительные процессы и способность запоминать информацию.