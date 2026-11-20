Наладить производство особо прозрачного флоат-стекла сверхгабаритного формата предприятие смогло благодаря комплексной модернизации. Там построили новую стекловаренную печь, переоснастили линию листового стекла, обновили участки резки и упаковки.

«Запускаем модернизированный завод вместе с молодой перспективной командой, которая обладает и всеми необходимыми технологиями, и желанием производить то, что сегодня в нашей любимой стране, в Подмосковье востребовано. Еще не так давно крупноформатные стекла импортировались из Европы, и мы рады, что высокотехнологичная компания располагается именно в Раменском округе. Каждый новый завод, каждая новая площадка — это победа для нас», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона заинтересованы, чтобы в области, в индустриальных парках появлялись современные, конкурентоспособные предприятия, которые могут реализовать себя в самых разных направлениях.

«Инвестор успешно реализует ряд больших, значимых проектов в стране в области строительства (ИК EVA, куда входит „Ларта Гласс“ – ред.). Мы сотрудничали при создании разных объектов. Всегда приятно, когда компания может опираться на собственную базу», — добавил глава Подмосковья.

Новая продукция

Производство в Раменском начало работать в 2006 году. Если раньше максимальная длина листового стекла на заводе составляла 6 м, то теперь – 18,5 м, это примерно высота шестиэтажного дома. Подобная продукция востребована в современных архитектурных проектах. Мощность обновленной линии составляет 800 тонн в сутки, или 292 тыс. тонн стекла в год.

По словам Литвина, при реализации данного проекта для бизнеса было важно не просто заменить оборудование, а выйти на новый технологический уровень, который существенно расширит возможности предприятия, а также освоить выпуск продукции, которая раньше в РФ не производилась.

«Несмотря на непростую экономическую ситуацию, мы уверены: именно сейчас важно продолжать инвестировать в развитие. Ведь конкурентоспособность российской промышленности на десятилетия вперед определяется решениями, которые мы принимаем сегодня, – инвестициями в современные технологии, производственные мощности и людей», – добавил гендиректор.

Модернизация завода

Ключевым этапом проведенной на предприятии модернизации стал холодный ремонт стекловаренной печи –один из самых сложных и масштабных процессов в стекольном производстве, который проводят раз в 20 лет. Он предполагает полную остановку работы, демонтаж старой печи и строительство новой.

Обновленную печь на заводе разожгли в конце августа, в октябре начали вытягивать стеклянную ленту. Сейчас завод вышел на полноценный выпуск продукции.

Помимо печи, переоснастили участки подготовки сырья, формирования и охлаждения стеклянной ленты, обновили резку и упаковку. Эту работу провели вместе с китайскими партнерами – одним из поставщиков оборудования стала компания Shanghai Pony Technology.

Менеджер проектов «Ларта Гласс Раменское» Дмитрий Домашенко рассказал, что на производстве он работает около 20 лет.

«Стекловаренная печь – достаточно уникальный объект: внутри нее идет очень сложная связка химических реакций при высоких температурах. Остановить ее просто так – значит заморозить стекло, а следующий процесс «размораживания» очень сложен, поэтому любое стекольное производство делает максимально возможное, чтобы не допустить остановки линии», — уточнил менеджер.

Он отметил, что у печи есть ограниченный срок службы. Боковые стенки ее бассейна, выложенные огнеупорным материалом, со временем изнашиваются, поэтому дальнейшая эксплуатация становится невозможной, так как стекло начнет выливаться из стен.

«Для нас запуск новой линии – действительно долгожданный момент: это новый виток жизни для ряда сотрудников, которые работают здесь давно, и крайне интересно увидеть результат проекта вживую. На линии будем выпускать два вида стекла: полупросветленное и просветленное (экстра и ультра-класс прозрачности стекла)», — пояснил Домашенко.

На заводе еще предусмотрена линия специальных покрытий мощностью 10 млн кв. м в год. Они помогают сохранять тепло и защищать помещения от избыточного солнечного нагрева, при этом заказчик может получить материал с характеристиками под конкретное здание.

Еще один значимый проект на предприятии – запуск линии многослойного безопасного стекла, триплекса. Инвестиции в него составили 1,25 млрд рублей, из них 949,8 млн предоставил федеральный фонд развития промышленности.

Этот материал востребован в деловых центрах, аэропортах, общественных зданиях, где предъявляют высокие требования к безопасности и звукоизоляции. Сейчас специалисты проводят на линии пусконаладочные работы и настройку программного обеспечения, впереди – тестирование и обучение персонала.

Ввод линии многослойного безопасного стекла запланирован на конец текущего года, а на проектную мощность в 2,3 млн кв. м триплекса в год ее планируют вывести во II квартале 2027 года.

Сотрудничество

Важно, что предприятие развивает сотрудничество и с другими областными компаниями. Основной компонент – кварцевый песок – поступает на завод с Раменского горно-обогатительного комбината.

Продукцию «Ларта Гласс» можно увидеть в Национальном космическом центре, башне «Эволюция» в «Москва-Сити», новом корпусе Третьяковской галереи, кампусе МГТУ им. Баумана, кластере МГУ «Ломоносов» и терминале В аэропорта Шереметьево.

Сотрудники завода

Воробьев поздравил сотрудников завода с Днем работника стекольной промышленности, который отмечали 19 ноября.

На сегодняшний день там трудятся 265 человек. Благодарность губернатора Подмосковья объявлена всему коллективу. Благодарственными письмами отметили руководителей производства, технологов и тех, кто отвечает за реализацию проектов. В их числе Сергей Езопов, который работает на заводе главным технологом почти 20 лет.

«Я устроился сюда, когда мне было 20 лет. Начинал с составного цеха, потом перешел на печь, изучил всю линию, и сейчас отвечаю за технологические процессы на всей линии, на составном цехе и на участке расхода. Это очень интересный процесс – производство листового стекла, работает 24/7, 365 дней в году, поэтому задачи нужно решать быстро. Тут помогает работа в коллективе, у нас очень профессиональная команда», – поделился Езопов.

Он уточнил, что идея установить рекорд и выпустить стекло 18,5 м пришла с рынка, так как у компаний есть подобный запрос.

«И мы ее реализовали с помощью наших партнеров и коллег. Успешный результат – это взаимосвязь всех процессов: выливание расплава стекломассы на олово, отжиг, резка, настройка. Такое длинное стекло будет применяться в строительстве и позволит увеличить светопропускаемость зданий, уменьшить количество перегородок. Визуально это будет смотреться красивее и эстетичнее», — добавил главный технолог.

Стекольная промышленность Подмосковья

Группа компаний «Ларта Гласс» – один из крупнейших производителей листового стекла, стекла с покрытием и зеркала в РФ и странах СНГ. Ее заводы расположены в Раменском округе, Рязани и Ростовской области. В портфель входят импортозамещающие продукты, включая многослойное, сверхгабаритное и просветленное стекло.

Стекольная промышленность Московской области – это около 50 предприятий и примерно 5 тыс. работников. На них выпускают листовое и тарное стекло, посуду, стекловолокно, специальное стекло и силикаты. Среди крупнейших производителей – Клинский стекольный завод, «КНАУФ Инсулейшн» в Ступине, «Ларта Гласс Раменское», Сергиево-Посадский стекольный завод и «Стеллар Гласс» в Красногорске.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.