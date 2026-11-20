Многие люди готовы без раздумий тратить деньги на домашних животных и близких, но годами откладывают необходимые покупки для себя. Причиной такого поведения может быть чувство вины, сформировавшееся еще в детстве. Об этом РИАМО рассказала психолог, супервизор, эксперт-практик Ника Болзан.

«Покупка для близкого кажется оправданной: она выражает заботу, и за нее не стыдно. Трата на себя многим кажется прихотью, которую нужно заслужить. Особенно если в детстве человек слышал „о себе думают эгоисты“ или видел, как мама все отдает семье», — сказала Болзан.

Она добавила, что человек может долго выбирать корм и игрушки для домашнего питомца, но при этом несколько лет отказывать себе в покупке новой обуви или одежды. Забота о других воспринимается как необходимость, тогда как собственные потребности отходят на второй план.

Когда щедрость начинает вредить

«Щедрость полезна, пока она не становится единственным способом чувствовать себя нужным. Насторожиться стоит, если человек не может вспомнить, чего хочет сам, испытывает вину за любую покупку для себя или устает, но все равно отказывается от отдыха, пока не помог всем. Так постепенно накапливается истощение», — отметила психолог.

Болзан посоветовала постепенно учиться уделять внимание собственным желаниям. Например, при покупке подарка близкому человеку можно приобрести что-нибудь небольшое и для себя, а затем обратить внимание на возникающие эмоции.

По словам специалиста, такая практика помогает заметить внутренние установки, из-за которых даже необходимые расходы на себя вызывают чувство вины.

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