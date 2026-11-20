В Подмосковье и столице на 20 и 21 ноября объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за тумана, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В эти два дня в регионе местами ожидается туман, также из-за этого будет ухудшение видимости.

«Желтый» уровень — потенциально опасная погода, когда жителям рекомендуется максимально внимательно относиться к правилам безопасности при движении на транспорте и перемещении пешком.

При движении в тумане автомобилистам следует отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений. Большинство ДТП в непогоду происходит с движущейся впереди машиной. Еще важно учитывать, что туман скрадывает расстояние, поэтому лучше увеличить обычную дистанцию.

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