На Алтае 3 человека погибли в ДТП с фурой, перевозивший 100 голов скота

В 3 км от села Камлак на Алтае произошло ДТП с участием легкового автомобиля и фуры, перевозивший крупный рогатый скот, погибли три человека, сообщается на сайте прокуратуры республики.

Авария случилась 19 ноября в районе 20:30.

Водитель грузовика с полуприцепом скотовозом на повороте потерял управление. В результате этого фура опрокинулась и столкнулась с двигавшимся навстречу легковым автомобилем Audi A4.

В результате аварии на месте погибли водитель легковой иномарки и два его пассажира. Водитель грузовика травмирован. Его доставили в БУЗ РА «Республиканская клиническая больница».

В ходе проверки специалисты прокуратуры установят все обстоятельства ДТП, а также причины и условия, способствовавшие трагедии. Ход и результаты данной проверки находятся на контроле в прокуратуре Шебалинского района.

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