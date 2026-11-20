Радость, хорошие новости и даже облегчение после сложного дня тоже могут провоцировать переедание, сообщила РИАМО психолог в подходе АСТ (терапия принятия и ответственности), член АКПН Александра Граждан.

«Любая сильная эмоция, даже приятная, — это возбуждение для нервной системы. Радость, волнение, предвкушение по ощущениям в теле очень похожи на тревогу. Сердце бьется чаще, внутри все как будто подпрыгивает, и трудно усидеть на месте. Еда помогает это возбуждение немного приземлить, дать ему форму», — сказала Граждан.

Связь между едой и положительными эмоциями формируется еще в детстве. День рождения сопровождается тортом, Новый год — праздничным столом, а хорошую оценку могут отметить мороженым. Постепенно человек привыкает воспринимать вкусную еду как награду.

«Сдала проект — значит, можно заказать что-то вкусное. Пережила сложный разговор — тоже заслужила. Пятница — тоже повод. И постепенно еда становится универсальной наградой почти на любой случай. Почему именно еда? Потому что это самое простое. Она всегда под рукой, быстро, доступно, не требует усилий, времени и других людей», — рассказала специалист.

Однако удовольствие от еды быстро проходит, а потребность в награде может оставаться неудовлетворенной. Иногда человеку на самом деле нужны отдых, признание его заслуг или внимание близких, а не очередная порция сладкого.

Когда привычка радовать себя едой становится проблемой

Задуматься стоит тогда, когда еда становится единственным способом себя порадовать и поддержать. Когда на вопрос: «А как еще я могу себя порадовать или наградить?», человек не находит ответа. И когда после такой награды приходит неудовольствие, чувство вины, стыд и обещание себе: «С понедельника — больше никогда».

Другой тревожный признак — привычка есть автоматически, не замечая вкуса пищи и не останавливаясь после насыщения.

Вместо полного отказа от праздничных угощений лучше искать дополнительные способы получать положительные эмоции: общаться с близкими, гулять или выделять время на отдых.

«Иногда ответ — действительно вкусный ужин. И тогда можно съесть его с удовольствием, медленно, без чувства вины. А иногда оказывается, что больше всего хочется позвонить близкому человеку и порадоваться вместе. Или, может быть, прогуляться или просто полежать в ванне», — отметила Граждан.

Если человек замечает, что уже не может справляться ни с положительными, ни с отрицательными эмоциями без еды, стоит обратиться к специалисту.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.