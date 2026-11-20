Морось и до +7 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу
В Подмосковье и столице в пятницу прогнозируется морось, температура поднимется до плюс 5 — плюс 7 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной погоде регион накроет туман.
Ветер южной четверти будет дуть со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 735 м рт. ст.
Предстоящей ночью столбики термометров покажут плюс 2 — плюс 4 градуса, днем 21 ноября — от плюс 3 до плюс 5. Пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега.
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