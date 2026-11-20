Морось и до +7 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу Общество сегодня в 07:11

В Подмосковье и столице в пятницу прогнозируется морось, температура поднимется до плюс 5 — плюс 7 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.