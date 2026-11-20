У него не стоит, у нее не мокнет: обезвоживание «убивает» секс

Обезвоживание очень сильно влияет на состояние организма во время секса и это касается обоих партнеров. У мужчин нехватка жидкости приводит к сужению сосудов, из-за чего могут возникать проблемы с эрекцией. У женщин обезвоживание моментально сказывается на выработке естественной смазки: появляется сухость, что неизбежно приводит к дискомфорту во время близости, рассказала РИАМО врач акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики сети клиник «Персона» и «Прозрение» Мариам Никогосян.

«Если говорить о том, кто теряет больше воды, то, скорее всего это мужчины, так как на них приходится более интенсивная физическая нагрузка. Но нехватка жидкости может аукнуться обоим: во время акта из организма уходит еще больше влаги, и на фоне этого запросто могут возникнуть головокружение, слабость или головная боль», — рассказала Никогосян.

Именно поэтому перед близостью лучше выпить воды и поменьше налегать на алкоголь — он тоже сильно обезвоживает организм. Партнерам вполне стоит сделать паузу, чтобы вместе выпить стакан воды.

Сильная жажда после оргазма возникает не просто так: организм потратил все свои ресурсы и энергию на половой акт, активно потел и потерял много влаги. Поэтому восполнять запасы жидкости после интенсивной близости нужно так же, как после хорошей спортивной тренировки.

«Так что, если планируется бурная ночь, то не забывайте о самых простых правилах. Во-первых, восполнять водный баланс в течение всего дня. Во-вторых, минимизировать алкоголь. И в-третьих, просто держать питьевую воду всегда под рукой, чтобы при необходимости сразу и комфортно утолить жажду», — заключила эксперт.

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