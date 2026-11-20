В Приморье женщину обвинили в истязании десятилетней дочери из-за ее успеваемости в школе, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Ее обвинили по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетней), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением).

Как полагает следствие, обвиняемая систематически избивала ребенка, в том числе металлическими кухонными принадлежностями. В одном из случаев женщина удерживала девочку за волосы и угрожала убийством, поднеся к ее шее нож. Ребенка передали под надзор органов опеки.

Ранее сообщалось, что в Красноуральске будут судить мужчину, который полгода истязал 12-летнюю дочь за плохие оценки в школе.

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