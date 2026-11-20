Низкая текучесть кадров не всегда говорит о здоровой корпоративной культуре. Иногда люди остаются в фирме только потому, что боятся потерять стабильность. При этом руководители могут годами откладывать решение о тех, чьи результаты не отвечают задачам бизнеса. В HR такую ситуацию называют regrettable retention, или «досадное удержание», сообщил РИАМО партнер лидеров и топ-команд (SAP, Microsoft, Т1) Илья Александров.

«Руководитель может долго не решаться на кадровые изменения: боится, что человека будет сложно заменить, помнит его прежние заслуги или не хочет неприятного разговора. В итоге начинает компенсировать недостатки сам — проверяет работу, напоминает о сроках, исправляет ошибки, перераспределяет задачи между коллегами. Формально человек остается на своей позиции, но значительную часть его обязанностей выполняют другие», — объяснил Александров.

Одна из причин — нежелание рисковать привычным местом работы. По данным исследования Академии социальных технологий, это самая распространенное основание не увольняться. Затем в топ-3 — долгий поиск достойной альтернативы и финансовые обязательства.

Но низкая текучесть не означает, что все работают эффективно. Опрос «Работы.ру» показал, что 38% россиян недовольны квалификацией коллег, а 34% — их низкой работоспособностью. Это подтверждают и ответы работодателей, которые признались, что в их фирмах есть люди, чью эффективность можно поставить под сомнение.

В 8% таких случаев никаких мер не принимают. Чаще всего руководители объясняют бездействие тем, что не знают, как доказать невысокую эффективность, или находятся с человеком в хороших отношениях.

По словам бизнес-консультанта, один из главных признаков «досадного удержания» — повторяющиеся проблемы, их не удается устранить разговорами и дополнительным контролем. Но еще важно не путать систематически плохие результаты с временными трудностями. Прежде чем принимать кадровое решение, руководителю стоит проверить, понятны ли задачи, хватает ли человеку полномочий и ресурсов и получал ли он обратную связь.

«Первый шаг — обсудить с человеком конкретные результаты его работы. Важно привести примеры, выяснить, что мешает справляться с задачами, и договориться, что именно должно измениться и в какой срок. Иногда дело не в человеке, а в том, что его роль изменилась и теперь требует других компетенций. Тогда можно пересмотреть обязанности или предложить позицию, где прежний опыт будет полезнее. Но если ожидания понятны, поддержка оказана, а результат не меняется, руководителю придется принять решение», — заключил собеседник.

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