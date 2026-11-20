Продукты могут стать проблемой: кто будет работать на пищевых заводах

Российским производителям продуктов питания становится все сложнее находить сотрудников: отрасль проигрывает конкуренцию складам, ретейлу, логистике и строительству, а одних высоких зарплат уже недостаточно. В ближайшие годы кадровый дефицит сохранится, а предприятиям придется активнее автоматизировать производство и обучать работников самостоятельно, рассказала РИАМО Александра Гудимова, производитель и основатель бренда Bionova.

В российской пищевой промышленности сохраняется острый дефицит кадров. По оценке, приведенной осенью прошлого года, отрасли не хватало 2,5 млн работников. Спустя год заметных улучшений не произошло, отметила эксперт.

По ее словам, ситуация осложняется не только демографическими причинами, инфляцией и ростом зарплатных ожиданий. Многие пищевые предприятия находятся за пределами городов или далеко от центра, поэтому сотрудникам приходится тратить дополнительное время на дорогу. Удаленный формат работы на производстве невозможен, а сама деятельность требует соблюдения строгих отраслевых норм.

Одновременно на рынок труда выходит все меньше молодых специалистов, тогда как число работников, которых необходимо заменить из-за выхода на пенсию, растет. Пищевые предприятия испытывают трудности и с привлечением выпускников профильных вузов: многие из них выбирают другие сферы. За сотрудников приходится конкурировать со складами, розничной торговлей, логистикой и строительством, где условия труда могут быть гибче. Компании активно переманивают друг у друга прежде всего линейный персонал.

Особенно остро не хватает инженеров, механиков и технологов, умеющих работать с современным оборудованием. Растет и спрос на квалифицированных руководителей пищевых производств.

При этом простое повышение зарплат уже не может решить проблему. По словам Гудимовой, во многих компаниях возможности дальнейшего увеличения фонда оплаты труда практически исчерпаны. Выигрывать в борьбе за сотрудников будут предприятия, которые смогут предложить комфортные условия, наладить адаптацию и наставничество, а также вложиться в автоматизацию.

Еще один способ привлечь работников — расширить географию найма. Однако в этом случае бизнесу нередко приходится обеспечивать сотрудников жильем, что увеличивает расходы. Кроме того, предприятия все чаще будут нанимать кандидатов с небольшим опытом и обучать их самостоятельно.

«Оперативного глобального решения проблемы нехватки кадров, лежащего на поверхности, сейчас нет», — отметила Гудимова.

По ее прогнозу, в ближайшие годы дефицит сохранится, а конкуренция за квалифицированных специалистов продолжит усиливаться.

Автоматизация позволит сократить потребность в части работников, но одновременно повысит требования к тем, кто останется на производстве: им понадобятся навыки работы с современным оборудованием, цифровыми системами и автоматизированными линиями. В долгосрочной перспективе, считает эксперт, отрасли также предстоит изменить свой устаревший образ: современное производство продуктов связано с технологиями и сложными процессами, о которых многие потенциальные сотрудники даже не подозревают.

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