Зеленский: Украине нужно 115 млрд долларов на следующий год

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно 115 миллиардов долларов для прохождения 2027 года, сообщает РИА Новости .

Мы поняли, что нужды Украины у нас были 45 (миллиардов долларов — ред.), а нужно было еще плюс 70, то есть 115», — отметил он.

По его словам, дополнительные 70 млрд расходов «появились» после детальных консультаций с военным руководством Украины, что и повлияло на рост «аппетита» Киева.

Ранее страны Евросоюза оставили без ответа срочный запрос украинского лидера Владимира Зеленского, потребовавшего у западных союзников ускорить передачу Киеву средств из нового кредитного пакета.

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