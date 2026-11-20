Зеленский: Украине нужно 115 млрд долларов на следующий год
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно 115 миллиардов долларов для прохождения 2027 года, сообщает РИА Новости.
Мы поняли, что нужды Украины у нас были 45 (миллиардов долларов — ред.), а нужно было еще плюс 70, то есть 115», — отметил он.
По его словам, дополнительные 70 млрд расходов «появились» после детальных консультаций с военным руководством Украины, что и повлияло на рост «аппетита» Киева.
Ранее страны Евросоюза оставили без ответа срочный запрос украинского лидера Владимира Зеленского, потребовавшего у западных союзников ускорить передачу Киеву средств из нового кредитного пакета.
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