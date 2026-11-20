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В Амурской области отстрелили медведя-шатуна с обмороженными лапами

Недалеко от села Поляковского в Зейском округе Амурской области отстрелили медведя-шатуна с обмороженными лапами. Хищник пытался проникнуть во двор жилого дома, сообщает РИА Новости .

По данным управления по охране животного мира региона, медведь был истощен, а его лапы частично обморозились.

Отмечается, что недостаток жировых запасов мог помешать зверю вовремя подготовиться к зимней спячке.

Медведь, вовремя не залегший в берлогу, представлял явную опасность для людей, поэтому было принято решение об отстреле.

Ранее пропавший на Камчатке сторож стал жертвой нападения медведя. Останки 50-летнего мужчины нашли у хищника в желудке.

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