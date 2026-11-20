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FR24: в США самолет вернулся в аэропорт из-за возгорания двигателя

Пассажирский самолет Airbus A319 авиакомпании American Airlines экстренно приземлился в аэропорту Финикса, штат Аризона, после того как экипаж другого лайнера заметил пламя из его двигателя, сообщает РИА Новости .

По данным сервиса Flightradar24, пилот доложил о неполадках в гидравлической системе, несколько раз передал сигнал бедствия и запросил возвращение в аэропорт Финикс.

На борту находились 120 человек и около 8,6 тонны топлива.

Подробности инцидента уточняются.

Ранее сообщалось, что при крушении военно-транспортного самолета Ан-12 в Кемеровской области погибли 19 человек.

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