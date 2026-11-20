Специалисты АО «Истринская теплосеть» уже полностью проложили 288 метров труб — это около 60% от общего объема работ. Сейчас бригада перешла ко второму этапу: монтирует теплотрассу на противоположной стороне дороги до места установки новой тепловой камеры. Ее монтаж планируется начать в ближайшие дни.

Третий этап — прокладка трубопровода от тепловой камеры непосредственно к дому № 4. Всего предстоит проложить около 500 метров труб для отопления и горячего водоснабжения. Таким образом, осталось выполнить порядка 200 метров.

Завершить работы и ввести новую теплотрассу в эксплуатацию планируется в середине декабря. Напомним, новая трасса прокладывается параллельно существующей, в стороне от заасфальтированного участка. Это обеспечит более удобный доступ к коммуникациям при проведении ремонтных и обслуживающих работ. При этом отопление и горячее водоснабжение потребителей продолжают работать в штатном режиме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большая программа по теплу в регионе реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента — котельная: большая, средняя и малая, второе — это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения.

«Ну и третий элемент — это распределительная сеть. Сам дом и все, что „подходит“ к нему, должно быть готово. Эту комплексную работу мы ведем в каждом городском округе. Очень надеюсь, что и строители, и наши инженеры, теплотехники — все, кто вовлечен в сферу ЖКХ, эту ответственность понимают. Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное тепло для наших дорогих жителей», — добавил губернатор.