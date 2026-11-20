Ранее дорога имела грунтовое покрытие с отсыпкой асфальтовой крошкой. Теперь вместо него уложено полноценное асфальтобетонное покрытие, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Протяженность дороги — 606 метров, площадь нового покрытия — 2 660 м². Обновленная дорога обеспечит более комфортный проезд к двум садовым товариществам.

В СНТ «Связист» расположено около 200 домовладений, в СНТ «Сад № 3 ДПОТТ» — еще около 55. Таким образом, улучшение дорожной инфраструктуры затронет жителей примерно 255 домовладений. Как отмечает губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, для Истры ремонт подъездных дорог к СНТ особенно важен, поскольку многие жители садовых товариществ и коттеджных поселков проживают там круглый год.

Качественные дороги обеспечивают удобный и безопасный проезд к домам, а также доступ коммунальных и экстренных служб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.