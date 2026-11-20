Ежедневные сообщения, флирт и разговоры о планах могут создавать ощущение, что романтические отношения уже сложились, хотя люди ни разу не встречались. Почему такое общение бывает трудно перевести в личную встречу, рассказала РИАМО клинический психолог Милана Шайхетдинова.

По словам эксперта, в переписке человек узнает лишь то, чем собеседник готов поделиться. Удачные фотографии, внимание и тщательно подобранные слова располагают к нему, а недостающие сведения легко дополнить собственными представлениями. Постепенно возникает привязанность к образу, который может заметно отличаться от реального человека.

«В виртуальном общении очень легко идеализировать собеседника. Мы видим только ту часть личности, которую человек показывает в переписке», — объяснила Шайхетдинова.

При этом за пределами общения остаются важные вопросы, например, как собеседник реагирует на стресс, насколько он эмоционально доступен, умеет ли соблюдать дистанцию и подтверждает ли слова поступками. Личная встреча позволяет почувствовать взаимное притяжение, заметить телесный отклик, понять, есть ли подлинный интерес и уважение к границам другого, считает клинический психолог.

Одной из причин, по которым встреча так и не происходит, эксперт назвала страх. Человек может бояться отказа, разочарования или того, что вживую не понравится собеседнику. Иногда трудно решиться на встречу именно потому, что она способна разрушить уже сложившуюся фантазию.

Переписка дает больше контроля над впечатлением о себе. Можно обдумать ответ, отложить его, подобрать формулировку и показать только те стороны, которые хочется открыть. Такой формат кажется безопаснее. Однако за недели и месяцы привязанность может усилиться, хотя люди по-прежнему почти ничего не знают друг о друге в реальной жизни.

Шайхетдинова отметила, что другая возможная причина — эмоциональная недоступность. Для кого-то общение в телефоне становится удобным способом получать поддержку, внимание и флирт, чувствовать свою значимость. При этом не приходится выделять время на встречи, приезжать, принимать решения и подтверждать интерес поступками. В таком случае контакт сохраняется, но сближения не происходит.

Психолог рекомендовала не затягивать виртуальное знакомство. Если симпатия взаимна, стоит договориться о личной встрече, соблюдая безопасность и собственные границы. Это поможет раньше понять, насколько людям хорошо вместе, и не успеть слишком сильно привязаться к своим ожиданиям.

«В здоровой романтической динамике интерес постепенно переходит в действия. Человек хочет увидеться, узнать другого вживую, провести время вместе, встроить его в свою реальность», — подчеркнула она.

Затянувшаяся ежедневная переписка не означает, что с отношениями что-то не так. Важно, какое место она занимает в жизни обоих. Если люди живут в одном городе, неделями или месяцами обмениваются сообщениями, а встреча постоянно откладывается под разными предлогами, важно оценить, есть ли у этого общения развитие. Иначе оно может поддерживать эмоциональное ожидание и помогать избегать близости, подвела итог Шайхетдинова.

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