сегодня в 07:27

Мерц призвал провести переговоры с РФ на нейтральной территории

Лидер ФРГ Фридрих Мерц предложил провести переговоры по вопросам конфликта на Украине с участием представителей РФ, Украины, ЕС и США на нейтральной территории, сообщает РЕН ТВ .

Об этом канцлер Германии заявил на пресс-конференции, прошедшей после встречи так называемой «коалиции желающих».

«Где именно состоятся эти переговоры — другой вопрос. Думаю, совершенно очевидно, что мы ищем места, где они могли бы пройти на нейтральной территории», — уточнил Мерц.

По его словам, Европа сейчас готова к переговорам с Россией.

Ранее Мерц предложил пяти европейским странам участвовать в переговорах с РФ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.