Мерц предложил пяти странам представлять Европу на переговорах с Россией

Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил участие пяти стран в переговорах с Россией по урегулированию украинского конфликта от имени Европы, сообщает «Царьград» .

В число участников Мерц включил Германию, Великобританию, Францию, Италию и Польшу. Как передает The Kyiv Independent, канцлер сослался на проверенный формат Е3 и отметил, что пять стран уже частично работают вместе. Он не видит проблем с продолжением работы в таком составе.

При этом Мерц заявил, что переговоры зашли в «дипломатический тупик».

Представителей Европы не допустили до переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Сергей Лавров отметил, что прибывшей делегации пришлось «посидеть в гостинице».

После встречи спецпосланников США с президентом России Владимиром Путиным Джаред Кушнер допустил участие европейцев в следующем раунде. По его словам, этот раунд уже намечен.

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