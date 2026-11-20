«Мастерски маскируются»: врач — о болезнях, которые прячутся за усталостью

Аутоиммунные заболевания могут годами оставаться незамеченными, поскольку их первые симптомы легко спутать с обычной усталостью, стрессом или распространенными расстройствами пищеварения, рассказал РИАМО врач-терапевт, гастроэнтеролог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Артем Мацола.

«Аутоиммунные заболевания мастерски маскируются под другие, более распространенные проблемы. Например, болезнь Крона или язвенный колит на ранних этапах могут проявляться так же, как функциональное расстройство или синдром раздраженного кишечника. Хроническая слабость и усталость — это вообще универсальный симптом любого воспалительного процесса. Человек может годами списывать это на обычную усталость или стресс, не подозревая, что за этим стоит системный сбой», — объяснил Мацола.

Он добавил, что насторожить должен не отдельный симптом, а сочетание нескольких признаков. Например, постоянная слабость на фоне анемии, одышки, проблем с кишечником или суставами.

«Слабость в сочетании с одышкой требует консультации терапевта или пульмонолога. Появление крови в стуле на фоне общего недомогания — повод немедленно обратиться к гастроэнтерологу. А если к усталости добавляется утренняя скованность или деформация мелких суставов кистей и стоп, необходим визит к ревматологу», — рассказал специалист.

Мацола подчеркнул, что самостоятельно определить аутоиммунное заболевание невозможно: диагностика может потребовать нескольких обследований и консультаций разных специалистов.

Почему при аутоиммунных заболеваниях опасно «укреплять иммунитет»

«Иммунная система в данном случае уже гиперактивна, она атакует свой же организм. „Подстегивать“ ее дальше — значит усугублять аутоагрессию», — предупредил гастроэнтеролог.

По его словам, развитие аутоиммунных заболеваний связано с генетической предрасположенностью и воздействием внешних факторов. При этом точные механизмы возникновения многих таких болезней пока остаются не до конца изученными.

Врач порекомендовал уделять внимание умеренной физической активности, снижению уровня стресса и сбалансированному питанию. Эти меры помогают поддерживать общее здоровье, однако не гарантируют защиты от аутоиммунных заболеваний и не заменяют назначенного врачом лечения.

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