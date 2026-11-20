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3 моста в Киеве повреждены в результате ракетной атаки российской армии

В результате ракетной атаки ВС России ночью были повреждены три моста на территории Киева, сообщает SHOT .

Удары военных РФ по транспортной инфраструктуре противника продолжаются свыше 6 часов.

На Подольско-Воскресенском мостовом переходе было закрыто движение транспорта с правого берега на левый. Кроме того, повреждения есть на Дарницком мосту. А по Южному мосту снова отмечены прилеты.

По предварительным сведениям, российская атака ведется ракетами Х-101, «Ониксами» и «Искандерами». Еще по противнику бьют беспилотниками типа «Герань».

Повреждены в украинской столице и энергетические объекты — в некоторых частях города нет света.

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