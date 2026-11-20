Власти страны допустили, что тарифы на услуги связи будут увеличиваться быстрее. Эта возможность есть как при базовом, так и при целевом сценарии развития, пишет газета «Известия» .

Об этом заявлено в проекте стратегии развития отрасли связи до 2035 года, который подготовило Минцифры России. Там отмечено, что свыше 10 лет усиливается дисбаланс между нагрузкой на телеком-инфраструктуру и стагнирующими экономическими показателями отрасли. Эксперты уверены, что без повышения тарифов нельзя будет развивать сети и поддерживать их в рабочем состоянии.

Как считают авторы документа, дисбаланс появился, потому что несколько лет рост стоимости услуг связи отставал от увеличения реальных объемов потребления и нагрузки на сети, а еще от общего роста цен в экономике. Например, в 2021–2025-х интернет-трафик в РФ повысился в среднем на 21,6% в год, а доходы от мобильной связи и фиксированного широкополосного доступа — только на 8%. При этом общий рост цен на услуги в экономике, рассчитанный по индексу потребительских цен, был в среднем 10,5% в год.

В министерстве подчеркнули, что рост стоимости услуг должен быть обоснован конкретными расходами на развитие и модернизацию сетей. При этом экономическую обоснованность данного изменения проверяют специалисты ФАС.

Как считает гендиректор АО «ЕСК» Алхас Мирзабеков, тарифы на услуги операторов повысятся, скорее всего, уже в 2027 году. При этом медианный тариф на уровне 2,3–2,5 тыс. рублей в месяц — нижняя граница равновесной цены, которая нужна для поддержания инвестиций в качество связи и сохранение темпов развития в конкуренции с передовыми государствами.

По словам генерального директора TelecomDaily Дениса Кускова, на сегодняшний день тарифы ежегодно растут на 8–10%. Возможно, в ближайшие годы темпы повышения могут ускориться до 15–20%.

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