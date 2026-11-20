В преддверии «Дня работника налоговых органов Российской Федерации», отмечающегося 21 ноября, о трендах в работе налоговых органов Московской области поговорим с нашей гостьей — руководителем УФНС России по Московской области Екатериной Викторовной Макаровой.

— Екатерина Викторовна, здравствуйте! Если раньше мы все больше говорили о клиентоцентричном подходе в работе налоговых органов, то сегодня на повестке — человекоцентричность.

— Здравствуйте. Переход от клиентского сервиса к человекоцентричности — главный тренд 2026 года, который трансформирует не только налоговую службу, но и весь государственный сектор. Сегодня забота о человеке как клиенте, сотруднике и гражданине — главный драйвер экономического роста и технологического суверенитета нашей страны. Курс на «человекоцентричность» становится своего рода «компасом», позволяющим задавать новые стандарты качества жизни.

— Несмотря на удобство электронного формата взаимодействия налогоплательщики приходят в налоговую инспекцию, в том числе и для живого общения?

— Служба по-прежнему остается безусловным лидером по количеству интерактивных сервисов. На сегодняшний день их более 70, все представлены на сайте nalog.gov.ru. С их помощью налогоплательщики могут решить практически все вопросы — от открытия бизнеса до сдачи отчетности. На сегодняшний день Личными кабинетами пользуются почти 86 тысяч юридических лиц, 287 тысяч индивидуальных предпринимателей, более 4 миллионов жителей Московской области. И это не просто цифры — это показатель доверия к цифровым инструментам налоговой службы.

Однако при всем этом ежедневно мои коллеги на местах ведут прием граждан, пожелавших лично посетить налоговую инспекцию. Возможно, дело в эмпатии, которая стала одним из очень важных инструментов в работе налоговой службы. Она помогает нашим сотрудникам лучше понимать эмоциональное состояние, мотивы и проблемы налогоплательщиков, помогает выстраивать коммуникацию с учетом этих факторов. Когда налогоплательщик видит в инспекторе помощника, он охотнее идет на контакт, признает ошибки и добровольно уточняет свои обязательства.

— При таких изменениях поменялись ли подходы к налоговому контролю? Какие технологии применяет налоговая служба?

— На сегодняшний день информационные технологии, которые применяются в работе налоговой службы, помогают обрабатывать большой объем данных, развивать сервисы и улучшать внутренние процессы. К примеру, автоматизированная система контроля применения контрольно-кассовой техники «Онлайн-ККТ» обладает первичными данными о всей розничной торговле в режиме реального времени. Это позволяет визуализировать все точки продаж и посмотреть товарные позиции каждого чека. На основе полученных сведений система выявляет налогоплательщиков, которые нарушают правила применения ККТ.

Или, например, система АСК «НДС-2». Это аналитический инструмент по управлению рисками и сопоставлению сведений о счетах-фактурах из деклараций по НДС в автоматическом режиме, который позволяет находить расхождения между операциями покупателей и продавцов, кратно сокращает время на проведение контроля и, исключая человеческий фактор, побуждает налогоплательщиков добровольно и в полном объеме уплачивать налоги. Так, за прошедшие 9 месяцев налогоплательщики Подмосковья увеличили свои налоговые обязательства на 24,6 млрд рублей, уменьшили сумму убытка, заявленного в целях налогообложения, на 9,2 млрд рублей и уменьшили сумму НДС, заявленного к возмещению, на 1,8 млрд рублей.

— Означает ли это, что налогоплательщики Подмосковья стали более ответственными?

— Наше общество в целом к этому и стремится. Устойчивую налоговую дисциплину обеспечивает прежде всего добровольная уплата налогов, основанная на понимании их назначения. Налогоплательщикам легче исполнять свои обязанности, понимая, на что направляются налоги. Когда человек вкладывает свои средства в государство, он ощущает свою причастность к нему, стремится его беречь и защищать. В этом заключается переход от восприятия налога исключительно как обязанности к пониманию своей принадлежности к общему делу.

Вот к примеру, с 1 января 2026 года в 55 муниципальных образованиях Подмосковья введен туристический налог. Налог формирует дополнительные доходы местных бюджетов, то есть идет на развитие нашего региона. Ставка по нему в 2026 году небольшая, составляет всего 2% и поэтапно вырастет до 5% к 2029 году. Мы мониторили, с какими вопросами столкнулись налогоплательщики в первые месяцы введения нового налога. Это порядок исчисления и уплаты налога, оформление документов и отражение налога в кассовых чеках. В 1 квартале текущего года свои налоговые обязательства исполнили всего 682 налогоплательщика, представив 691 налоговую декларацию, в которых отразили 720 объектов размещений. Исчисленная сумма туристического налога составила 220 млн рублей. После проведения масштабной информационно-разъяснительной работы, во 2 квартале 2026 года количество налогоплательщиков, представивших декларации, увеличилось вдвое. Было представлено 1300 налоговых деклараций, отражено 1247 объектов размещений. Исчисленная сумма туристического налога составила уже 327 млн рублей.

— А как обстоят дела с теневой занятостью в Подмосковье?

— УФНС России по Московской области совместно с областным Правительством и муниципальными образованиями на постоянной основе проводят профилактические мероприятия, направленные на побуждение работодателей к официальному трудоустройству работников и повышению размера заработной платы.

На сегодняшний день на территории области функционируют 56 муниципальных рабочих групп по мобилизации доходов, в работе которых активное участие принимают сотрудники налоговых органов региона. За 9 месяцев текущего года проведено 719 заседаний рабочих групп, на которых были заслушаны 6 842 работодателя. Почти 67,5% от количества заслушанных увеличили начисления по НДФЛ и страховым взносам на сумму почти на 2 млрд рублей, 1245 работодателей легализовали трудовые отношения с 11,5 тыс. наемных работников.

— По каким сигналам инспекторы находят, например, факты дробления бизнеса или занижения доходов? Можете назвать пять основных признаков внимания налоговой.

— Выявление фактов дробления бизнеса или занижения доходов основывается на комплексном анализе. Налоговый инспектор сопоставляет данные налоговой отчетности, банковских операций, информацию о контрагентах, фактических обстоятельств осуществления хозяйственной деятельности.

Важно отметить, что на практике эти два явления — дробление бизнеса и занижение доходов — тесно взаимосвязаны. Дробление зачастую является инструментом для искусственного занижения налоговой базы. Именно поэтому наши сотрудники анализируют эти факты в совокупности.

Что касается вопроса пяти признаков дробления бизнеса, отмечу следующие:

признаки взаимозависимости и подконтрольности;

искусственное распределение выручки и ресурсов;

наличие единого производственного процесса;

несоответствие заявленных доходов фактическим масштабам деятельности налогоплательщика;

несоответствие денежных потоков отраженным доходам.

Хочу еще раз обратить внимание: ни один из перечисленных признаков по отдельности не является доказательством нарушения. Только их совокупность служит основанием для проведения дополнительного анализа и оценки налоговых рисков.

— Учитывая стремительное внедрение аналитических комплексов в работе налоговой службы, как Вы думаете, не возникнет ли ситуация, когда искусственный интеллект полностью заменит налогового инспектора?

— Полностью, конечно, нет. Программные комплексы, разработанные службой, взяли на себя рутинные операции, а людям переходят задачи, требующие накопленного профессионального опыта. Я всегда отмечаю, что главный ресурс налоговых органов — это кадры, и без слаженной работы всего коллектива невозможно достичь высоких показателей деятельности. Наши сотрудники — члены команды 5.0 — постоянно повышают свой профессиональный уровень, в том числе, регулярно проходят обучение по программам дополнительного образования в Академии ФНС ЛАБ. Налоговый инспектор, прошедший такое обучение, лучше понимает не только норму закона, но и логику конкретных нарушений, которые встречаются в жизни. А налогоплательщик, взаимодействуя с таким инспектором, получает более качественную консультацию, обоснованные выводы и предметную помощь в решении вопросов налогообложения.

— Екатерина Викторовна, мы уже стали привыкать к термину «налоговая реформа» и к ежегодным изменениям налогового законодательства. Этот год не стал исключением.

— Да, с 1 января 2026 года вступил в силу целый ряд системных изменений в Налоговом кодексе РФ. Увеличилась основная ставка НДС с 20 до 22%, уточнены пороговые значения доходов, при превышении которых плательщики на УСН обязаны исчислять и уплачивать НДС.

Для плавной адаптации малого и среднего бизнеса в апреле были приняты поправки к налоговым изменениям. Так, бизнес в сфере общепита на УСН с 1 апреля и до конца 2026 года освобожден от НДС, независимо от того, какой была средняя зарплата сотрудников в 2025 году. Главное условие — доля доходов от основного вида деятельности за предыдущий 2025 год должна составлять не менее 70%.

Также с 1 апреля 2026 года освобождение от уплаты НДС получили индивидуальные предприниматели, которые применяют в 2026 году УСН и превысили в 2025 году лимит по НДС (20 млн рублей) только из-за процентов по вкладам и остаткам на счетах, не превысив при этом годовой порог за 2025 год 60 млн рублей.

Предприниматели, которые в декабре 2025 года применяли ПСН и утратили в 2026 году право применять патент в связи с тем, что их доходы за 2025 год превысили 20 млн рублей, до 1 июня могли уведомить о переходе на УСН с 1 января 2026 года или сменить при необходимости объект налогообложения по УСН. Таким образом, у бизнеса появилась возможность перейти, например, с объекта «доходы» на объект «доходы минус расходы» задним числом. Это касается бизнеса, который совмещал в 2025 году общий режим и патент (ОСН и ПСН), и тех, кто перешел с ПСН на УСН с начала 2026 года.

С 1 июня изменился порядок контроля ввоза товаров автомобильным транспортом из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Заработала Национальная система подтверждения ожидания товаров (СПОТ), которая позволяет исключить схемы уклонения от уплаты налогов при ввозе продукции и обеспечивает прозрачность всей цепочки товарооборота. И это далеко не полный перечень изменений.

— Изменения, можно сказать, масштабные. Успевают ли адаптироваться налогоплательщики?

— Адаптации к изменениям в налоговой сфере во многом способствует проводимая нами информационно-разъяснительная работа. За 9 месяцев текущего года налоговиками Московской области проведено более 1 500 информационных мероприятий. Это 600 вебинаров, семинаров и круглых столов, 563 мобильных офиса, 160 «горячих линий», 6 выступлений на телеканале ТВ 360, которыми было охвачено почти 33 тысячи налогоплательщиков. Большая работа по индивидуальному информированию также проводится в рамках взаимодействия с подмосковными центрами «Мой бизнес». Так что присоединяйтесь к нашим мероприятиям — мы всегда открыты для общения, всегда проконсультируем и поможем!

— Екатерина Викторовна, не могу не задать вопрос о налоговых поступлениях. С какими результатами завершают этот год налоговики нашего региона?

— В Московской области сохраняются позитивные тенденции в экономике. Строительство новых поликлиник, детсадов, ремонт дорог и выплата пособий в регионе обеспечены надежным финансированием. За 10 месяцев 2026 года в консолидированный бюджет Московской области мобилизовано более 1,2 триллиона рублей. Из указанной суммы в областной бюджет поступило 880,5 млрд с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 29,5 млрд рублей, а в бюджеты муниципальных образований — 273,5 млрд рублей с ростом на 21,1 млрд.

Больше половины всех поступлений — 46,3% — обеспечил налог на доходы физических лиц (НДФЛ), его перечисления составили 534,6 млрд рублей. Это результат создания новых рабочих мест и стабильного роста доходов граждан.

Весомый вклад в развитие городов вносит и бизнес: налог на прибыль организаций пополнил казну на 297,1 млрд рублей (25,7% от всех доходов). Поступления имущественных налогов от организаций и физических лиц составили 129,2 млрд.

Активно развиваются малый бизнес и частная инициатива. Налогоплательщики на специальных налоговых режимах перечислили в бюджет более 120,2 млрд рублей, из которых почти 7 млрд принесли бюджету самозанятые жители региона.

Всего за 10 месяцев текущего года налоговыми органами Московской области мобилизовано налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации в сумме более 1,9 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления возросли на 220 млрд рублей, или на 13%.

— И последний, традиционный вопрос. Что вы пожелаете своим коллегам в праздник?

— Я поздравляю всю нашу большую и дружную команду 5.0 c профессиональным праздником, благодарю за работу и достигнутые результаты!

Пользуясь случаем, хочу передать искренние слова благодарности и нашим налогоплательщикам. Высокая налоговая культура, ответственность и доверие жителей и бизнеса Подмосковья — это прочная основа, благодаря которой наш регион уверенно развивается.

Желаю всем мира, благополучия и успехов во всех начинаниях!

- Екатерина Викторовна, спасибо за интересную и содержательную беседу.