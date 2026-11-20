Ситуация не так уж и плоха: как перестать постоянно бояться бедности

Россияне масштабно закупают впрок бытовую химию, одежду, обувь, предметы интерьера и мелкую бытовую технику, опасаясь, что на товары «накрутится» прайс. Экзистенциальный психолог, коуч ICF PCC Елена Пахомова рассказала РИАМО, почему страх бедности может преследовать даже людей с высокими доходами и накоплениям.

«Страх бедности вообще не всегда связан с реальным уровнем дохода. Человек может совершенно хорошо зарабатывать, у него даже могут быть какие-то накопления, но при этом он все равно может испытывать тревогу, что это все когда-то закончится. И уровень жизни, который сейчас человек поддерживает, окажется недоступен», — сказала Пахомова.

Она добавила, что подобные страхи могут формироваться еще в детстве, если семья постоянно экономила и жила с убеждением, что даже при финансовом благополучии необходимо готовиться к худшему. В результате человек продолжает ожидать катастрофы, даже когда объективных причин для беспокойства нет.

На фоне тревоги некоторые люди начинают массово закупать продукты и другие товары впрок, особенно если замечают подобное поведение окружающих. Другие пытаются успокоиться с помощью покупок, которые создают временное ощущение защищенности.

«Сначала вроде бы приходит облегчение, что „я купил, я защищен, у меня есть запасы“. Но если с тревогой не работать, то она потом в полный рост снова встанет. И опять же вопрос о том, что еще нужно запасти, может снова возникнуть», — отметила специалист.

Как перестать постоянно бояться бедности

«Можно сесть, посчитать свои деньги, свои запасы, посмотреть, сколько вы тратите на самом деле, спланировать свои расходы, спланировать бюджет, который у вас есть, и таким образом увидеть, что, может быть, ситуация не так уж и плоха», — рассказала психолог.

Она также порекомендовала по возможности избегать кредитов и микрозаймов, поскольку долговые обязательства способны усиливать тревогу. При ограниченном бюджете специалист посоветовала сначала обеспечивать базовые потребности, а уже затем выделять деньги на развлечения и необязательные покупки.

По словам Пахомовой, важно научиться отличать разумную экономию от постоянного ожидания финансовой катастрофы. Контроль расходов и планирование бюджета могут помочь человеку вернуть ощущение стабильности и снизить тревожность.

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