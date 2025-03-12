Прощай зима, здравствуй аллергия: почему весной очень важно следить за рационом

Весной аллергия становится настоящим испытанием, особенно для тех, кто чувствителен не только к пыльце, но и к определенным продуктам. Об этом РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Аллергикам приходится избегать целого списка продуктов круглый год, включая цитрусовые, орехи, мед и яйца. Проблемы могут вызывать и овощи, фрукты или ягоды, особенно если они принадлежат к одному семейству, например, пасленовым или крестоцветным. Нередко аллергия связана и с добавками в продуктах — красителями, ароматизаторами или антибиотиками.

Весной ситуация осложняется, так как на полках появляются свежие продукты, которые могут спровоцировать перекрестные реакции. Если вы, например, реагируете на березовую пыльцу, стоит избегать косточковых фруктов, моркови, сельдерея и березового сока. А аллергия на ольху может означать непереносимость картофеля или паприки.

«Даже минимальное количество продукта может стать причиной приступа аллергии. Это превращает поход в магазин в настоящую проверку на внимательность, особенно если вы еще не знаете, какие именно вещества вызывают реакцию. Чтобы избежать неприятностей, важно полностью исключить из рациона продукты пчеловодства, так как их белки схожи с растительными аллергенами. Алкоголь тоже лучше не употреблять, поскольку он несовместим с антигистаминными препаратами, а некоторые специи, такие как карри или тмин, могут стать дополнительным триггером», — сказала Сережина.

При этом есть продукты, которые не только безопасны, но и полезны. Зеленые овощи, особенно брокколи, богаты витаминами и антиоксидантами. Они помогают снизить воспаление и укрепляют организм. Заправлять блюда лучше оливковым маслом — оно содержит омега-кислоты, которые тоже обладают противовоспалительным действием. Если вы хорошо переносите молочные продукты, включите в меню натуральный йогурт или кефир — они помогают улучшить пищеварение.

«Однако аллергия у каждого проявляется по-своему, поэтому важно точно знать, какие продукты вызывают реакцию. Это можно определить с помощью комплексного теста, такого как аллергочип. Он выявляет до 300 аллергенов, включая перекрестные, и помогает понять, какие продукты стоит избегать. Также вы получите рекомендации, какие из них можно употреблять после термической обработки», — добавила врач.

Если хочется попробовать новый продукт, начните с маленькой порции. Это позволит проверить реакцию организма без лишних рисков. Ну, а лучше всего готовить дома, где вы точно знаете, что добавляете в блюда. Контроль над рационом — это один из самых надежных способов защитить себя в сезон аллергии.