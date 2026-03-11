Если у блогера Лерчек действительно рак четвертой стадии, то ее прогнозы неутешительны. Об этом РИАМО сообщил бывший врач-реаниматолог скорой помощи Андрей Звонков.

Ранее подруга Лерчек (Валерии Чекалиной) Алина Акилова сообщила, что у блогерши обнаружили рак желудка на четвертой стадии с метастазами. Чекалина страдает от сильной боли.

«Я такие вещи, к сожалению, видел, четвертая стадия — это означает, что (есть – ред.) отдаленные метастазы и повреждены лимфатические узлы. Прогноз тут очень плохой. Единственное, что сейчас можно сделать, — это хорошая химиотерапия, которая может выиграть немного времени, и сильные обезболивающие препараты», — комментирует Звонков.

Он добавил, что способствовать развитию онкологии может масса различных факторов. Причем сильный стресс тут тоже играет свою роль, так как он пагубно влияет на иммунную систему человека.

Лерчек находится под домашним арестом по делу о незаконных валютных сделках с использованием поддельных документов. Ранее блогерша стала матерью в четвертый раз, родив мальчика от аргентинского танцора Луиса Сквиччиарини. Сразу после родов Чекалину госпитализировали в онкологическое отделение.

