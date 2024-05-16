Премьеру Словакии Фицо проведут еще одну хирургическую операцию

Премьер-министру Словакии Роберту Фицо, на которого было совершено покушение, проведут еще одну хирургическую операцию, сообщает ТАСС .

Несмотря на то, что состояние политика удалось стабилизировать, его жизнь по-прежнему находится в опасности.

Покушение на Фицо произошло 15 мая после заседания правительства в городе Гандлова. В результате произошедшего политик получил несколько огнестрельных ранений и был доставлен вертолетом в больницу.

Полиция задержала стрелявшего. Им оказался писатель Юрай Цинтулу. Он хотел убить премьера из мести. Обвиняемому в покушении на жизнь Фицо грозит срок от 25 лет до пожизненного заключения.