ПП может раздуть живот: врач объяснил, почему

Избыток «полезных» продуктов с пребиотиками перегружает кишечник и вызывает вздутие, если вводить их резко, сообщил РИАМО нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков.

«Самая частая причина вздутия у людей, в том числе у здоровых, если не брать в расчет тех, кто болеет, — попытка резко перейти на „здоровое питание“ и внедрить в рацион большое количество новых продуктов», — сказал Симаков.

Он добавил, что такое питание часто включает продукты, богатые натуральными пребиотиками: авокадо, орехи: фундук, фисташки, кешью, а также манго, хурму, гранат, ржаной хлеб.

«Все это действительно полезно для кишечника и микробиома. Но при избыточном употреблении эти же продукты могут вызывать выраженное вздутие», — предупредил врач.

Симаков отметил, что в целом самая проблемная привычка — это чрезмерная фиксация на «правильном питании».

«Даже полезные продукты могут не подходить конкретному человеку. Непереносимость отдельных компонентов рациона вполне реальна, и именно она часто становится причиной вздутия», — рассказал специалист.

