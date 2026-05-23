Поехала продвигать мову, но запела на русском: Сердючку обвинили в лицемерии

Популярный украинский артист Андрей Данилко, выступающий в сценическом образе Верки Сердючки, оказался в центре громкого скандала после своих выступлений в Европе. Исполнителя обвинили в двуличии из-за резкой смены репертуара ради зарубежной публики, сообщает SHOT .

Изначально Данилко получил официальное одобрение от команды президента Украины Владимира Зеленского на выезд из страны ради поездки на «Евровидение» и последующих гастролей. Главным условием этого турне была активная пропаганда украинской культуры и языка.

В рамках самого песенного конкурса артист строго следовал договоренностям. Он выражал публичную поддержку участнице под псевдонимом Лелека, делал патриотические заявления и принял участие в финальном выступлении.

Однако во время коммерческой части европейского турне приоритеты исполнителя изменились. На сольных концертах, в частности в Варшаве, Сердючка сделала ставку на свои старые хиты на русском языке. Залы были полностью заполнены преимущественно русскоязычной аудиторией, которая хором подпевала артисту.

После того как записи с этих выступлений попали в социальные сети, на Украине поднялась волна возмущения. Пользователи резко раскритиковали Данилко за «переобувание» ради заработка и популяризацию русской культуры за рубежом, припомнив, что на родине он давно избегает исполнения этих треков. В комментариях звучат призывы закрыть артисту обратный въезд в страну.

