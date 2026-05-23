Думала, что «помогает силовикам»: Украина ложью вербовала белгородку для теракта

Федеральная служба безопасности РФ пресекла подготовку масштабного террористического акта на территории Белгородской области. Исполнителем преступления должна была стать местная жительница, которую представители украинских спецслужб вовлекали в диверсионную деятельность с помощью манипуляций, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Следствие установило, что изначально белгородка стала жертвой стандартной схемы телефонных аферистов. Под психологическим давлением она перевела крупную сумму личных сбережений на подконтрольный преступникам «безопасный счет».

После этого с потерпевшей связались кураторы и назвались якобы сотрудниками российских правоохранительных органов. Под предлогом проведения «секретной операции» по поимке обманувших ее мошенников и возврату похищенных денег, злоумышленники попытались убедить женщину оказать содействие якобы «силовым структурам».

Согласно разработанному украинской стороной плану, введенная в заблуждение жертва должна была забрать из секретного тайника готовое взрывное устройство, транспортировать его в точку массового скопления людей и взорвать. Организаторы атаки сознательно замалчивали тот факт, что запуск детонатора привел бы к мгновенной ликвидации самой исполнительницы и повлек бы за собой значительное число жертв среди мирных граждан.

Противоправные действия были своевременно блокированы оперативниками ФСБ до момента совершения подрыва. Женщина обратилась в правоохранительные органы самостоятельно и не совершила преступление. Организаторов и пособников инцидента ищут.

В ФСБ отметили, что правоохранители не звонят через мессенджеры, не просят коды из смс, не привлекают к «дистанционному участию в операциях».

