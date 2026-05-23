В Пермском крае сбили вражеские беспилотники у промышленного предприятия
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале сообщил об атаке беспилотников на одно из промышленных предприятий региона. Несколько вражеских дронов были сбиты на подлете к объекту.
Работу по ликвидации угрозы обеспечили силы Министерства обороны и мобильные огневые группы. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Жизни и здоровью жителей региона ничего не угрожает. На месте происшествия продолжают работу оперативные службы.
Махонин призвал жителей края сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Ситуация находится под контролем.
О том, какому именно предприятию угрожали дроны и сколько всего беспилотников было сбито, пока не сообщается.
