В Пермском крае сбили вражеские беспилотники у промышленного предприятия

Губернатор Махонин: атака БПЛА на завод в Прикамье, пострадавших нет

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале сообщил об атаке беспилотников на одно из промышленных предприятий региона. Несколько вражеских дронов были сбиты на подлете к объекту.

Работу по ликвидации угрозы обеспечили силы Министерства обороны и мобильные огневые группы. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Жизни и здоровью жителей региона ничего не угрожает. На месте происшествия продолжают работу оперативные службы.

Махонин призвал жителей края сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Ситуация находится под контролем.

О том, какому именно предприятию угрожали дроны и сколько всего беспилотников было сбито, пока не сообщается.

