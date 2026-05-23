Ночные поиски завершены: полицейские нашли пропавшего юношу в Самаре

Сотрудники правоохранительных органов Самары нашли пропавшего несовершеннолетнего юношу. Подросток был замечен дежурными патрулями в ночное время суток на улице у Центрального автовокзала, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по области.

В отношении парня не было совершено никакое преступление. Медпомощь ему тоже не нужна.

Несовершеннолетний уже передан своему законному представителю.

По собранным материалам в ближайшее время вынесут процессуальное решение. В пресс-службе ГУ МВД России по региону выразили искреннюю признательность за активное содействие в проведении поисковой операции всем неравнодушным местным жителям, волонтерским отрядам и представителям средств массовой информации.

О пропаже парня пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области сообщила накануне в 23:49. Молодой человек ушел в 22:00 от учреждения на проспекте Карла Маркса и пропал.

