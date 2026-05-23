От федерального до международного: теперь РФ ищет Каспарова* по всему миру

Российские следственные органы объявили в международный розыск шахматиста Гарри Каспарова*. Соответствующее решение было принято в рамках расследования уголовного дела, по которому фигурант ранее получил заочный арест, сообщает ТАСС со ссылкой на изученные материалы дела.

В отношении Каспарова* выдвинуты официальные обвинения по трем уголовным эпизодам. Ему инкриминируют публичное оправдание террористической деятельности в сети Интернет (часть 2 статьи 205.2 УК РФ), а также два факта умышленного нарушения установленного законодательством порядка деятельности иностранного агента (часть 2 статьи 330.1 УК РФ).

В связи с тем, что обвиняемый находится за пределами страны, его розыск сначала был запущен на федеральном и межгосударственном уровнях, а теперь переведен в международный формат.

В конце декабря 2025 года Замоскворецкий районный суд Москвы вынес вердикт об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей. Срок ареста составит два месяца и начнет исчисляться с момента возможной экстрадиции Каспарова* в Россию либо в случае его задержания на территории страны.

По первому, наиболее тяжкому обвинению об оправдании терроризма, деятелю грозит от пяти до семи лет тюремного заключения, в то время как статьи за неисполнение обязанностей иноагента предусматривают до двух лет лишения свободы за каждый выявленный факт. На текущий момент бывший чемпион мира по шахматам продолжает скрываться за границей.

*Шахматист Гарри Каспаров признан иностранным агентом, внесен в реестр террористов и экстремистов в России.

