Спрятался в СИЗО от банков: с отравителя Миссюры взыскивают 1,5 млн долгов

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов начали процедуру принудительного взыскания крупных долгов с жителя Подмосковья Артема Миссюры, которого судят по громкому делу о серийных отравлениях. Из официальных материалов ведомства следует, что мужчина накопил миллионы рублей долгов перед банками, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Общая сумма обязательств перед банками превышала три миллиона рублей. В результате действий злоумышленника от воздействия токсичных веществ, предположительно, скончались его родная бабушка и близкий приятель. Также родная сестра, возлюбленная и двое друзей получили тяжелые отравления, но выжили.

На недавних слушаниях в Мособлсуде прокурор запросил для подсудимого высшую меру наказания в виде пожизненного заключения.

Параллельно уголовному процессу в отношении Миссюры ведется гражданское производство. За период с января 2025 года по март 2026-го в Реутовском судебном районе на мужчину было открыто шесть исполнительных производств на общую сумму 1,491 миллиона рублей. Взыскание инициировано на основании нотариальных надписей и судебных приказов.

При этом по части других задолженностей по кредиту, превышающих 975 тыс. рублей, исполнительные действия не увенчались успехом. Приставы официально не смогли установить фактическое нахождение самого должника и принадлежащих ему активов.

