Взрыв метана на шахте в Китае: 82 шахтера погибли, десятки пропали

09:13

Китайские спасатели ищут выживших после взрыва на шахте в провинции Шаньси

В Китае произошла крупная авария на угольной шахте в провинции Шаньси. В результате взрыва метана погибли 82 шахтера. В момент трагедии под землей находились 247 человек, сообщает Mash .

Спасатели продолжают разбирать завалы и искать пропавших без вести. Шаньси считается центром угольной промышленности Китая. Мощность шахты, где произошел взрыв, составляла 1,2 миллиона тонн угля в год. Причиной катастрофы предварительно называют взрыв газа под землей.

Сразу после аварии силовики задержали представителя компании-владельца шахты — Shanxi Tongzhou Group Liushenyu Coal Industry Co. Руководство предприятия также взяли под стражу, теперь им предстоит объяснить, как производственный объект превратился в смертельную ловушку для сотен рабочих.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Информация о пострадавших и погибших уточняется. Китайские власти обещают тщательное расследование всех обстоятельств трагедии.

