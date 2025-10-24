Полезная паста существует: врач объяснила, какие макароны выбрать и как готовить

Макароны из твердых сортов пшеницы и цельнозерновые виды могут быть частью здорового питания, так как они богаты клетчаткой и медленно усваиваются, сообщила РИАМО кандидат медицинских наук, врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Вопреки распространенному мнению, макароны могут быть частью здорового рациона — если выбирать правильные сорта. Наиболее полезными считаются цельнозерновые макароны или изготовленные из твердых сортов пшеницы. В них много клетчатки, а гликемический индекс при этом невысокий», – рассказала Кашух.

Она пояснила, что после употребления таких макарон чувство насыщения останется надолго, а резкого повышения уровня сахара в крови не будет.

«Для того, чтобы макароны принесли больше пользы, их нужно готовить «аль денте» — оставлять слегка недоваренными. Полезно дополнить блюдо овощами, богатыми клетчаткой, добавить томатные или овощные соусы, небольшое количество оливкового масла», – порекомендовала врач.

Кашух отметила, что также важно контролировать размер порции: за один прием пищи достаточно съедать 200-250 г макарон — это вес уже готового блюда.

Каждый год 25 октября Всемирный день макарон отмечают все любители макаронных изделий. Гастрономический праздник был учрежден в 1995 году по инициативе участников конгресса производителей пасты, который проходил в Риме.