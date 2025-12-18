Почему зимой чаще болит желудок: гастроэнтеролог назвала главный скрытый фактор

Сами холода на ЖКТ не влияют, но зимний рацион, крепкий алкоголь и сезонный стресс создают фон, который усиливает проблемы с пищеварением, обостряет слабые места желудка и кишечника, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Заболевания желудочно-кишечного тракта не носят сезонный характер. Так что погода на пищеварение и состояние желудка и кишечника напрямую не влияет, но определенная связь все же есть. В холодное время года обычно меняется рацион: чаще хочется согреться горячим чаем, кофе или какао. А летние легкие овощные салаты и диетические блюда уступают на столе место сытным наваристым супам, жирному мясу, картофелю, выпечке, жареной пище», — сказала Кашух.

Она пояснила, что такая еда богата жирами и сложными для расщепления белками.

«Чтобы ее переработать, желудок вынужден дольше удерживать пищевой комок, а печень и желчный пузырь — вырабатывать больше желчи. Появляются чувство переполнения и тяжести в животе, изжога. Если при этом в рационе не хватает клетчатки, которая помогает очищать кишечник, это может привести к запорам и дисбиозу», — отметила врач.

Кашух уточнила, что еще в осенне-зимний сезон люди чаще пьют алкоголь, в том числе крепкий — чтобы согреться и поднять настроение. Это может оказывать раздражающее действие на слизистую желудка и кишечника.

«Наконец, нельзя сбрасывать со счетов сезонный стресс — короткий световой день, переохлаждение, переутомление в конце года тоже может негативно влиять на нервную регуляцию желудочной секреции и моторики. Таким образом, холод выступает не как непосредственная причина, а как фон, который повышает риски и „обнажает“ уже существующие слабые места в пищеварительной системе», — заключила специалист.

