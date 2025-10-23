Нехватка витамина D у россиян связана с коротким световым днем и малым количеством солнца, особенно осенью и зимой, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

Ранее SHOT сообщил, что россияне массово скупают витамин D. За девять месяцев этого года они приобрели 14,4 млн упаковок вещества.

«Рост популярности витамина D в России, как, впрочем, и во всем мире, обусловлен несколькими факторами и прежде всего — пониманием его важности для здоровья. Витамин D играет важную роль в укреплении иммунитета и помогает организму сопротивляться простудным заболеваниям, поддерживает функциональность мышц, сердечно-сосудистой системы», — сказала Филева.

Она добавила, что некоторые исследования также показывают, что витамин D благотворно влияет на нервную систему и помогает улучшить психоэмоциональное состояние.

«В России дефицит витамина D связан прежде всего с географическим расположением. Наша страна находится в северных широтах, где солнечного света недостаточно для синтеза витамина, особенно осенью и зимой. В этот период солнце не поднимается высоко над горизонтом и большая часть ультрафиолетовых лучей поглощается атмосферой», — рассказала врач.

Филева отметила, что, кроме того, многие люди большую часть времени проводят в помещениях и не бывают на солнце, употребляют слишком мало продуктов, содержащих витамин D (жирной рыбы, яичного желтка и др.).

«В большинстве случаев компенсировать дефицит витамина D с помощью диеты и прогулок не получается. Поэтому врачи часто советуют включать в рацион биологически активные добавки, содержащие это вещество», — пояснила специалист.

